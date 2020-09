Il Mattino sulla situazione attuale: "Paura da Covid: 'Stop a Nazionali'"

Il Mattino nell'edizione odierna dedica uno spazio all'interno, a pagina 20, al calcio italiano con il titolo seguente: "Paura da Covid: 'Stop a Nazionali'". De Laurentiis è tra i presidenti di Serie A preoccupati per i rischi in Europa. Si vorrebbe - si legge nell'articolo originale - provare a non dare i giocatori per gli impegni della Nations League.