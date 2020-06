Il Messaggero: "Addio Prati: tra Milan e Roma una tripletta di Coppa Campioni"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio al calcio nel taglio alto della prima pagina di stamani con il titolo seguente: "Addio Pierino Prati: tra Milan e Roma una tripletta di Coppa Campioni". A pagina 29 il tema viene approfondito e si può leggere come l'ex calciatore, detto 'La Peste', in rossonero nel 1969 vinse Coppa Campioni e Coppa Intercontinentale. In giallorosso invece fu la risposta a Chinaglia.