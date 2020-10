Il Messaggero: "Azzurri spreconi in Polonia: 0-0. Basta un punto per restare in vetta"

"Azzurri spreconi in Polonia: solo 0-0. Ma basta un punto per restare in vetta". Questo il titolo che Il Messaggero dedica nel taglio alto della prima pagina all'Italiamanci nell'edizione odierna. Nations League, in Polonia - is legge a pagina 21 - la Nazionale domina, ma non segna: non succedeva dal novembre 2018. Mancini resta primo in classifica. Il ct lascia Immobile in panchina e punta il dito sul campo: "Ci ha penalizzato, ma noi abbiamo fatto qualche errore di troppo".