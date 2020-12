Il Messaggero: "Basta un tempo a forza 5. E' super Roma a Bologna"

"Basta un tempo a forza 5. E' super Roma a Bologna". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola questa mattina dedica nella parte centrale della prima pagina. Cinquina in 45 minuti, ai giallorossi non succedeva dal 1931. Lezione a Mihajlovic di Fonseca che resta così in scia Champions. Decidono un autogol di Poli, Dzeko, Pellegrini, Veretout e Mkhitaryan. Ininfluente l'altro autogol di Cristante.