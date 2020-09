Il Messaggero: "Covid, caso Genoa. Positivi in 14 dopo Napoli, slitta il match con il Toro"

vedi letture

"Covid, esplode il caso Genoa. Positivi in 14 dopo Napoli, slitta il match con il Toro. Oggi test per Insigne & Co". Questo il titolo che Il Messaggero utilizza a nel taglio alto della prima pagina in edicola questa mattina. Dopo Perin e Schone - si legge a pagina 25 - il Genoa annuncia altri 12 positivi, 9 sono giocatori. Verso il rinvio la gara di sabato con il Toro. Trema anche il Napoli, domenica scorsa avversario del Grifone. La Samp accoglie Keita: positivo anche lui, subito isolato.