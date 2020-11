Il Messaggero dopo la morte di Diego Maradona: "Pazzi d'amore"

vedi letture

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio nella parte centrale della prima pagina alla morte di Diego Armando Maradona con il titolo seguente: "Pazzi d'amore". Argentina, scontri alla camera ardente per il Pibe de Oro. Corteo improvvisato per il funerale lampo. Casa Rosada presa d'assalto da migliaia di tifosi, cariche della polizia per disperderli. Polemiche sui soccorsi: "Maradona senza assistenza per 12 ore e ambulanza in ritardo".