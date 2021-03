Il Messaggero dopo la vittoria della Lazio: "Rilancio sulla Champions"

"Lazio, rilancio sulla Champions". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola stamani dedica ai biancocelesti nella parte centrale della prima pagina. La squadra di Inzaghi non perde il treno per l'Europa: soffre, ma passa 1-0 alla Dacia Arena contro l'Udinese di Gotti e si rilancia per un posto nelle coppe in seguito anche agli altri risultati.