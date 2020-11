Il Messaggero: "Dzeko e Immobile, derby del tampone. Oggi esami per tornare in campo"

"Dzeko e Immobile, il derby del tampone. Oggi gli esami per tornare in campo". Questo il titolo che Il Messaggero dedica nel taglio alto della prima pagina ai due bomber di Roma e Lazio. Per il giallorosso oggi il test decisivo: è corsa contro il tempo per esserci con il Parma. Pronto il nuovo esame per Immobile che vuole rientrare: stare fermo lo deprime.