Il Messaggero, Francesco Totti elogia Tonali: "Per lui farei carte false"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 27, uno spazio alle parole di Francesco Totti: "Per Tonali farei carte false". In una diretta Instagram con Paolo Bonolis, l'ex capitano della Roma, ha esaltato le qualità del giovane centrocampista: "Diventerà uno dei centrali più forti del mondo. Come Gerrard, De Rossi o Lampard. È un misto tra Pirlo e Gattuso, ha un cambio di passo incredibile, è bravo tecnicamente e di testa, è sempre lucido".