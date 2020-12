Il Messaggero: "Il derby degli Inzaghi finisce 1-1: la Lazio non si sblocca"

"Il derby degli Inzaghi finisce 1-1: a Benevento non basta Immobile-gol. La Lazio non si sblocca". Questo il titolo che Il Messaggero utilizza nel taglio alto della prima pagina quest'oggi. Pippo sorride, per Simone invece continua il momento no. Immobile porta in vantaggio i biancocelesti con un gol spettacolare, poi arriva il pareggio di Schiattarella.