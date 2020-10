Il Messaggero: "Il giudice: 'Il Napoli doveva giocare'. 3-0 per la Juve e -1 a Gattuso"

Il Messaggero in edicola questa mattina utilizza il titolo seguente nel taglio alto della prima pagina: "Il giudice: 'Il Napoli doveva giocare'. 3-0 per la Juventus e meno 1 a Gattuso". Stangata per gli azzurri che non si erano presentati a Torino con la Juventus dopo i casi Covid: 0-3 a tavolino e -1 in classifica. Il giudice sportivo - si legge a pagina 27 - non ha rilevato la 'causa di forza maggiore' che giustificasse l'assenza dal campo: De Laurentiis farà ricorso.