Il Messaggero: "Immobile, Lazio per sempre. Firma fino al 2025: 'Scelta di cuore'"

"Ciro Immobile, Lazio per sempre. Firma fino al 2025: 'Scelta di cuore'". Questo il titolo che Il Messaggero utilizza questa mattina nel taglio alto della prima pagina del quotidiano. Ufficiale il rinnovo per altri 5 anni, guadagnerà 4 milioni più bonus per presenze e gol. L'attaccante simbolo dei successi biancocelesti - si legge a pagina 25 - promosso capitano se Lulic non dovesse tornare a giocare.