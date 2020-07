Il Messaggero: "Kluivert e Luis Alberto, il futuro pesa oggi"

vedi letture

"Lazio e Roma, spine nel settore fantasia. Kluivert e Luis Alberto, il futuro pesa oggi". Questo il titolo che Il Messaggero utilizza per affrontare le tematiche relative alle squadre della Capitale nel taglio alto della prima pagina questa mattina. Fonseca - si legge a pagina 27 - ha visto Justin poco concentrato e lo ha escluso: ora spera in una sua reazione, ma l'Arsenal lo aspetta. Il Mago - si legge a pagina 29 - sempre tra i migliori in campo e leader del gruppo, ma il rinnovo del contratto tarda ad arrivare. Difende la squadra dalle accuse di "svogliatezza", ma si fa sentire nello spogliatoio. Lotito ieri a Formello per analizzare il momento".