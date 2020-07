Il Messaggero: "La Fiorentina ferma l'Inter. Juve, 3 punti e sarà scudetto"

vedi letture

"La Fiorentina ferma l'Inter. Juve, 3 punti e sarà scudetto". Questo il titolo che Il Messaggero dedica nel taglio alto della prima pagina in edicola questa mattina alla Serie A. La super prestazione del portiere della Fiorentina impone ai nerazzurri lo 0-0: Conte dice addio ai sogni di scudetto. La Juve, battendo stasera l'Udinese, diventerebbe irraggiungibile per i nerazzurri e l'Atalanta, in lotta per il 2° posto - si legge a pagina 33 - con la Lazio.