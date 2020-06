Il Messaggero: "La Juve non sbaglia e vince a Bologna. Domani Lazio e Roma"

"La Juve non sbaglia e vince a Bologna. Domani sera tocca a Lazio e Roma". Questo il titolo che Il Messaggero utilizza nel taglio alto della prima pagina in edicola questa mattina. Dopo le prestazioni negative in Coppa Italia, arriva la vittoria in campionato a Bologna: bianconeri - si legge a pagina 27 - a +4 sulla Lazio. Un rigore di Ronaldo e poi uno splendido gol di Dybala: Sarri risolve i suoi problemi e prosegue la corsa scudetto.