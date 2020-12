Il Messaggero: "La Roma blinda il vertice del girone: 3-1 allo Young Boys. Primo gol di Calafiori"

"La Roma blinda il vertice del girone: 3-1 allo Young Boys. Primo gol di Calafiori". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina ai giallorossi. Sedicesimi centrati in rimonta e missione compiuta: la squadra di Fonseca si qualifica da prima in classifica battendo gli svizzeri in modo netto.