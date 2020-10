Il Messaggero: "La sfida dei fratelli Insigne. In gol entrambi da avversari"

"La sfida dei fratelli Insigne. In gol entrambi da avversari". Questo il titolo che Il Messaggero dedica nella parte centrale della prima pagina in edicola questa mattina. Uno contro l'altro per la prima volta in Serie A in Benevento-Napoli: Roberto apre e firma il vantaggio iniziale, Lorenzo il pari che guida la rimonta degli azzurri completata da Petagna che fissa il risultato sul 2-1.