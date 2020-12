Il Messaggero: "Lazio-Bruges, basta un pari per gli ottavi"

"Lazio-Bruges, basta un pari per gli ottavi". Questo il titolo che Il Messaggero dedica ai biancocelesti nel taglio alto della prima pagina in edicola questa mattina. Un punto atteso vent'anni per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Inzaghi in conferenza stampa carica i suoi per la sfida ai belgi: "Come una finale".