Il Messaggero: "Lazio col Toro e Genoa-Juve. Un'altra notte di duello scudetto"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio in prima pagina nel taglio alto alla Serie A con questo titolo: "Lazio col Toro e Genoa-Juve. Un'altra notte di duello scudetto". Stasera per i biancocelesti - si legge a pagina 24 - non ci sono in palio soltanto 3 punti pesanti, ma anche la rivalità tra i presidenti e il duello tra i due tecnici: Longo scippò uno scudetto a Inzaghi. Alla vigilia del match di stasera - si legge a pagina 26 - annunciato Arthur dl Barcellona per Pjanic.