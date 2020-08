Il Messaggero, Lazio: "D. Silva diventa un caso. L'ombra della Juve sulla punta del City"

"David Silva diventa un caso. L'ombra della Juve sulla punta del City". Questo il titolo che Il Messaggero dedica in prima pagina nel taglio alto alla Lazio. Brusca frenata - si legge a pagina 25 - nella trattativa per portare il campione del Manchester City in biancoceleste, sullo sfondo c'è l'ombra della Juventus. Videocall tra il ds Tare e il procuratore dello spagnolo ieri sera per trovare una via d'uscita.