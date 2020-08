Il Messaggero, Lazio: "Ecco David Silva, una magia Champions"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno, a pagina 28, alla Lazio con il titolo seguente: "Ecco David Silva, una magia Champions". Gregucci che lo ha allenato al City non ha dubbi: "Colpo magnifico. Ti fa fare il salto di qualità, un maestro per tutti". Il padre a TMW: "La Serie A gli è sempre piaciuta, sarà protagonista ancora per diversi anni".