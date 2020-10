Il Messaggero: "Lazio, lockdown infinito. Mercato non all'altezza e Lotito è furioso"

vedi letture

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno ai biancocelesti con il titolo seguente: "Lazio, lockdown infinito. Mercato non all'altezza e Lotito è furioso". Poche idee e scarso spirito nella sconfitta di Genova, la squadra di Inzaghi non è mai scesa in campo. Il tecnico ha l'ombra di Allegri, Lotito è furioso con squadra e allenatore. Sabato la Lazio non è mai scesa in campo.