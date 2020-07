Il Messaggero: "Lazio-Milan oggi all'Olimpico. Inzaghi: 'Solo noi 2 gare in 3 giorni'"

vedi letture

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina ai biancocelesti con il titolo seguente: "Lazio con il Milan stasera all'Olimpico. Inzaghi: 'Solo noi due gare in 3 giorni'". Il tecnico - si legge a pagina 28 - in emergenza, chiede la vittoria contro i rossoneri per restare in scia della capolista: "Sono orgoglioso del carattere della squadra. Sono convinto che faremo una grande gara".