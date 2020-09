Il Messaggero, Lazio: "Per Inzaghi esordio a Cagliari e pochi rinforzi: 'Siamo in ritardo'"

"Per Inzaghi esordio a Cagliari e pochi rinforzi: 'Siamo in ritardo'". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina alla Lazio. Lotito - si legge a pagina 28 - piomba a Formello per incitare il gruppo in vista dell'esordio di oggi. Ma il tecnico aspetta gli acquisti: "Spero in un grande anno, per ora però siamo in un momento di emergenza".