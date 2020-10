Il Messaggero: "Niente dribbling al Covid: ora lo sport teme lo stop"

"Niente dribbling al Covid: ora lo sport teme lo stop". Questo il titolo che Il Messaggero utilizza nella parte centrale della prima pagina questa mattina in edicola. Trasferte, protocolli non rispettati: per non fermarsi serve rigore. Calcio, tennis e ciclismo, si moltiplicano i positivi: lo sport rischia il blocco. Fognini, McKennie e quattro giocatori del Parma: dubbi sui rientri dei campioni. L'uscita dalle bolle - si legge a pagina 8 - per le trasferte come principale fattore di trasmissione.