Il Messaggero, parla Dino Zoff: "Bravo Inzaghi a battere il mio record"

vedi letture

"Bravo Inzaghi a battere il mio record". Queste le parole di Dino Zoff, ex tecnico della Lazio, che Il Messaggero in edicola stamani riporta nel taglio alto della prima pagina. L'ex portiere poi - si legge a pagina 28 - prosegue: "Immobile è giusto stia tra i grandi. La Juve ha vinto perché ha una rosa straordinaria. L'anno prossimo la Lazio non deve avere nessun timore. Il VAR mi ha deluso: troppi rigori e sui falli di mano la regola va rivista. Gli arbitri così sono in difficoltà.