Il Messaggero, parla Lippi: "Da Pirlo a Gattuso, sarà una Serie A in stile Mondiale"

"Da Pirlo a Gattuso, sarà una Serie A in stile Mondiale". Queste le parole di Marcello Lippi, ex ct dell'Italia campione del mondo nel 2006, che Il Messaggero riporta nel taglio alto della prima pagina questa mattina. L'ex tecnico bianconero poi - si legge a pagina 25 - prosegue: "Andrea stupirà, Rino è come me. E aspetto De Rossi perché quelli del 2006 possono fare tutto. Totti? Lo porterei ovunque".