Il Messaggero: "Partite in diretta e gol in chiaro: verso l'accordo ministero-Sky"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica alla Serie A uno spazio nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Partite in diretta e gol in chiaro: verso l'accordo ministero-Sky". Incontro positivo tra le parti con l'ipotesi più concreta che è quella di ridurre l'embargo sugli highlights per Rai e Mediaset, c'è anche - si legge a pagina 27 - la chance di 2 partite dei primi 2 turni su Tv8.