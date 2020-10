Il Messaggero, Roma: "A Udine per la 1ª vittoria. EL: Cska Sofia, Young Boys e Cluj"

vedi letture

"A Udine per la prima vittoria. Euroleague: Cska Sofia, Young Boys e Cluj". Questo il titolo che Il Messaggero dedica nel taglio alto della prima pagina alla Roma nell'edizione odierna. Fonseca - si legge a pagina 26 - in Friuli cerca la prima vittoria per non perdere altro terreno dalle prime della classe. Paulo sorride per l'urna di Europa League, ma chiede rinforzi: stasera vietato sbagliare, la Champions non può attendere.