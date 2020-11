Il Messaggero:"Roma-Cluj 5-0: primato e doppietta di Mayoral. Il crollo del Milan"

vedi letture

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Europa League nel taglio alto della prima pagina in edicola questa mattina con il titolo seguente: "La Roma si diverte: 5-0 al Cluj, primato e doppietta di Mayoral. Il crollo del Milan". Goleada e fuga per la squadra di Fonseca in vetta al girone: segnano anche Mkhitaryan e Ibanez. Rossoneri travolti dal Lille 3-0 a San Siro con tripletta di Yazici: primo ko dopo 24 gare senza sconfitte.