Il Messaggero: "Roma debole con le forti, Lazio con i dubbi in porta"

"Il brusco risveglio della Capitale: Roma debole con le forti, Lazio con i dubbi in porta". Questo il titolo che Il Messaggero dedica nel taglio alto della prima pagina nell'edizione odierna alle due squadre romane. I giallorossi non riescono mai a battere i top team: 9 gol subiti su 12 con Juventus, Milan e Napoli. Per i biancocelesti la sconfitta con l'Udinese ha evidenziato limiti difensivi: solo due clean sheet. Reina scalpita, Strakosha è in discussione.