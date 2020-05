Il Messaggero: "Roma e Lazio si allenano, ma per la Serie A ripresa in sospeso"

vedi letture

"Roma e Lazio si allenano, ma per la Serie A ripresa in sospeso". Questo il titolo che Il Messaggero dedica alle due squadre romane del nostro campionato nel taglio alto della prima pagina stamane. Nessun verdetto dal vertice tra FIGC e Comitato scientifico. Restano - si legge a pagina 29 - i nodi dei nuovi contagi e la reperibilità dei tamponi. Il premier Conte pronto a dare via libera agli allenamenti. Regioni, pressione su Spadafora per decidere in autonomia. La Roma, divisa in tre gruppi, si è ritrovata agli ordini di Fonseca, da uomo in maschera a uomo in mascherina. La Lazio - si legge a pagina 30 - prosegue gli allenamenti differenziati: 5 calciatori per volta, ingressi separati, stanze sanificate ogni giorno.