Il Messaggero: "Roma e Napoli, bocciati i ricorsi: restano gli 0-3"

"Roma e Napoli, bocciati i ricorsi: restano gli 0-3". Questo il titolo che Il Messaggero dedica nel taglio alto della prima pagina in edicola questa mattina. I giallorossi avevano schierato Diawara, non iscritto nella lista dei 25 giocatori in rosa. I partenopei non si erano presentati in seguito al blocco dell'Asl. La Corte d'Appello: "Creati alibi e scuse per non giocare partita".