Il Messaggero, Roma: "Europa League decisiva per Fonseca"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica in prima pagina nel taglio alto uno spazio alla Roma con il titolo seguente: "Europa League decisiva per Fonseca". Il club tiene in stand by il tecnico e rinvia ogni decisione ad agosto aspettando l'ottavo di Europa League e il possibile nuovo proprietario. Il portoghese - si legge alle pagine 30 e 31 - usa il campionato come test per gli impegni europei, ma non può sbagliare contro il Parma e il Brescia.