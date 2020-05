Il Messaggero, Roma: "Il nuovo Stadio a Tor di Valle, il magnate ceco blocca l'acquisto"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Roma nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Il nuovo Stadio a Tor di Valle, il magnate ceco blocca l'acquisto". Ennesimo ostacolo - si legge a pagina 30 - per il progetto del nuovo impianto dei giallorossi. Sembrava quasi fatta prima dell'emergenza Coronavirus, ma il direttore generale della società di Vitek gela tutti: "Rinviata la transazione per l'acquisto delle quote di Parnasi".