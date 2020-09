Il Messaggero, Roma: "Il piano di Friedkin: Allegri in panchina con Paratici ds"

"Fonseca sotto esame. Il piano di Friedkin: Allegri in panchina con Paratici ds". Questo il titolo che Il Messaggero utilizza nel taglio alto della prima pagina stamani sulla Roma. I giallorossi - si legge a pagina 26 - non scaricano il tecnico, ma preparano la strategia in caso di flop del portoghese. Allegri disoccupato apre al club in tv e il dirigente a fine ottobre può lasciare davvero la Juventus.