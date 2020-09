Il Messaggero: "Roma-Milik, c'è l'accordo: al Napoli 25 milioni. Dzeko-Juve per 16"

"Roma-Milik, c'è l'accordo: il Napoli avr 25 milioni. Dzeko alla Juve per 16". Questo il titolo che utilizza Il Messaggero nel taglio alto della prima pagina dell'edizione odierna. Il polacco - si legge a pagina 25 - ha trovato l'accordo con i giallorossi, ora però deve rinnovare il contratto con il Napoli per poter arrivare in prestito. La punta verrà riscattata tra un anno a 15 milioni e 7 di bonus, firmerà un quinquennale da 4,8 a stagione. Dzeko in bianconero per 16.