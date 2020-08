Il Messaggero, Roma: "Non piace alla Borsa l'offerta di Friedkin: il titolo crolla"

"Non piace alla Borsa l'offerta di Friedkin: il titolo crolla". Questo ciò che compare nel taglio alto della prima pagina de Il Messaggero in edicola questa mattina sui giallorossi. In due giorni - si legge a pagina 25 - 35% in meno, ma lui è già operativo per programmare la nuova stagione. Priorità al nuovo ds: in corsa anche Giuntoli e Berta. Riflessione su Fonseca.