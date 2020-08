Il Messaggero, Roma: "Ora Fonseca finisce sotto esame: la tentazione De Rossi"

vedi letture

"Ora Fonseca finisce sotto esame: la tentazione De Rossi". Questo il titolo che ha utilizzato Il Messaggero in edicola questa mattina nel taglio alto della prima pagina. L'ultima idea è copiare la Juve: DDR subito in panchina come ha fatto Agnelli con Pirlo. Anche Totti pronto a tornare. Friedkin - si legge a pagina 21 - ascolta l'umore della Capitale per ritrovare senso d'appartenenza, mai esistito durante la gestione di Pallotta.