Il Messaggero, Roma: "Soffiato Kumbulla alla Lazio. In arrivo anche De Sciglio e Milik"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Roma nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Soffiato Kumbulla alla Lazio. In arrivo anche De Sciglio e Milik". Preso il ventenne difensore albanese del Verona per 30 milioni compreso Cetin. E' in arrivo - si legge a pagina 27 - pure l'esterno della Juventus, De Sciglio. Dzeko verso Torino, accordo con il Napoli per Milik che per ora gioca al rialzo. Karsdorp al Genoa, su Olsen c'è il Parma.