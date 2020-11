Il Messaggero: "Roma spietata, Lazio infinita: ora possono sognare in grande"

Il Messaggero nell'edizione odierna utilizza il titolo seguente nel taglio alto della prima pagina: "Roma spietata, Lazio infinita: ora possono sognare in grande". I giallorossi vincono 2-0 contro la Fiorentina in una gara mai in discussione, mentre i biancocelesti rimontano il Torino con due gol nel recupero e alla fine passano 4-3 in trasferta.