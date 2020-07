Il Messaggero, Roma: "Ultima chiamata: battere l'Udinese per sperare ancora"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Roma nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Ultima chiamata: battere l'Udinese per sperare ancora". Fonseca - si legge a pagina 29 - deve battere i bianconeri e approfittare dello scontro diretto tra Atalanta e Napoli: ultima chance per la Champions. Il quarto posto è quasi impossibile, va blindato il quinto. Il tecnico mostra ottimismo: "Il campionato non è finito".