Il Messaggero, Roma: "Vertice Fienga-Friedkin jr per sanare i conti: Milik prima scelta"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina alla Roma con il titolo seguente: "Un vertice Fienga-Friedkin jr per sanare i conti: Milik prima scelta". Incontro a Londra - si legge a pagina 26 - tra i due per garantire solidità e competitività al club. Ryan si prepara allo sbarco nella Capitale: "Vorrei esserci per la prima di campionato". Se Dzeko parte, l'obiettivo è Milik.