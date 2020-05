Il Messaggero, Simeone ricorda lo scudetto con la Lazio: "Il salto più bello verso la storia"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 27, uno spazio alla Lazio con le parole di Diego Pablo Simeone, attuale allenatore dell'Atletico Madrid ed ex biancoceleste: "Il salto più bello verso la storia". Il Cholo racconta la cavalcata del 2000 a vent'anni esatti dal trionfo scudetto: "Dal gol alla Juve alla festa dell'Olimpico: quel colpo di testa ha cambiato tutto. Siamo stati a -9 dai bianconeri, ma non abbiamo mai mollato. Se Inzaghi si ripeterà da tecnico? No comment...".