Il Messaggero, Spadafora: "Governo fermerà il calcio, aspettiamo ultimo parere medico"

"Il governo fermerà il calcio, aspettiamo l'ultimo parere medico". Queste le parole del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che Il Messaggero riporta questa mattina nel taglio alto della prima pagina. L'annuncio - si legge a pagina 27 - è arrivato per la prima volta: "Se il Comitato tecnico scientifico boccerà il protocollo non c'è altra via". Per la decisione si aspetta di capire cosa farà la Germania. Spaventano le conseguenze: le cause e le perdite economiche.