Il Messaggero su Reina: "Lazio alla spagnola: Inzaghi ci mette Pepe"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno, a pagina 24, ai biancocelesti con il titolo seguente: "Lazio alla spagnola: Inzaghi ci mette Pepe". Reina ritorna in Italia: l'ex numero uno di Napoli e Milan scelto da Simone per la sua esperienza in Champions League. Si popola - si legge - a Formello la colonia iberica.