Il Messaggero sui bergamaschi: "L'Atalanta cade sul più bello"

"L'Atalanta cade sul più bello". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 25, ai bergamaschi. I nerazzurri tengono in scacco il PSG per 90 minuti, poi restano in 10 e subiscono l'uno due francese nei minuti di recupero. A Pasalic - si legge - replicano Marquinhos e Choupo-Moting entrato al posto di Icardi.