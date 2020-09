Il Messaggero sui giallorossi: "La Roma ora gioca in difesa"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 29, uno spazio ai giallorossi con il titolo seguente: "La Roma ora gioca in difesa". Fonseca deve sistemare il reparto arretrato che perderà Fazio, Kolarov e Juan Jesus. Servono almeno tre sostituti. Con il Napoli va avanti la trattativa per Milik: De Laurentiis offre anche Maksimovic per avere Under, Riccardi e Veretout.