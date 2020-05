Il Messaggero sul campionato: "Serie A, si riaccende l'idea playoff"

"Serie A, si riaccende l'idea playoff". Questo il titolo nel taglio alto de Il Messaggero in edicola questa mattina sul nostro campionato. La FIGC - si legge a pagina 29 -, come da Dpcm, vieta eventi fino al 14 giugno. Gravina ripensa al cambio format: quattro squadre per lo scudetto e sei per la salvezza. Oggi il Comitato tecnico scientifico decide sul nuovo protocollo.