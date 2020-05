Il Messaggero sul futuro dei rossoneri: "Maldini capolinea Milan"

vedi letture

Il Messaggero in edicola questa mattina utilizza questo titolo al suo interno, a pagina 28, sui rossoneri: "Maldini capolinea Milan". L'ultima uscita contro Rangnick - si legge - rende praticamente impossibile la convivenza. Il nuovo tecnico, che già parla da rossonero, invitato da Paolo al rispetto: il club è rimasto sorpreso. Rispetto a Boban la differenza è che lui non si è diretto ad un uomo della società e quindi non si potrà procedere con il licenziamento per giusta causa.